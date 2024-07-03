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Политика ,  
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Эрдоган рассказал о телефонной дипломатии с Путиным

Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Путин и Эрдоган встретились на полях саммита ШОС. По словам президента Турции, он продолжает «телефонную дипломатию» с российским коллегой. Их последняя личная встреча состоялась в сентябре 2023 года в Сочи
Реджеп Тайип&nbsp;Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели встречу на полях саммита ШОС в Астане.

По словам Эрдогана, он продолжает «телефонную дипломатию» с Путиным. «Мы проводим телефонную дипломатию, но тем временем наши друзья (министры. — РБК) поддерживают связь друг с другом», — сказал президент Турции (цитата по «РИА Новости»).

Президент Турции назвал целью Москвы и Анкары товарооборот в $100 млрд. Однако в Кремле заявляли об этой стратегической цели в июне 2015 года. Эрдоган также призвал к скорейшей сдаче в эксплуатацию АЭС «Аккую» и рассказал о переговорах о строительстве станции «Синоп».

Он также пригласил президента России в ближайшее время нанести визит в Турцию.

Эрдоган рассказал о телефонной дипломатии с Путиным
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Накануне помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана, которые затронут «ряд важных и чувствительных вопросов». Последний раз президенты России и Турции встречались в сентябре 2023 года в Сочи.

Кремль анонсировал обсуждение Эрдоганом и Путиным чувствительных вопросов
Политика
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

В июле Эрдоган планирует провести переговоры с президентом США Джо Байденом в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, писал Habertürk. Они могут обсудить солидарность членов альянса, борьбу с терроризмом, снятие ограничений со стороны членов блока в оборонной промышленности, а также угрозы с юга, уточнял министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Саммит ШОС пройдет 3 и 4 июля в Астане. Президент России ранее провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По словам Ушакова, также запланированы его встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Турция Казахстан Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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