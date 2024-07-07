«Росатом» заявил о попытках США блокировать проект АЭС «Аккую» в Турции

Строительство АЭС «Аккую» в Турции (Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press)

США вводят санкции против России, мешая строительству АЭС «Аккую» в Турции, но работы продолжаются, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Фрагмент видео с беседой выложил телеканал «Вести» в телеграм-канале.

«Конечно, мешают [санкции]. Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего прилетает. Ну как бы собаки лают — караван идет», — ответил Лихачев на вопрос ведущего о влиянии санкций на строительство АЭС.

Гендиректор также подчеркнул, что турецкие партнеры видят, что «Росатом» относится серьезно к проекту АЭС «Аккую», будто Россия строит «у себя и для себя».

«Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, она строится по проекту «Росатома». Ее возводят на южном побережье страны в провинции Мерсин. Соглашение о строительстве было подписано в 2010 году. Возведение первого энергоблока началось в 2021 году.

В апреле 2023 года Лихачев заявил, что физический пуск АЭС запланирован на 2024 год. Ожидается вывести реактор на минимальную контролируемую мощность и начать поэтапный ее набор, для того чтобы в 2025 году устойчиво выдавать электроэнергию.

Лихачев тогда отметил, что такие сроки зафиксированы в договоренностях между странами в рамках межправительственных соглашений.