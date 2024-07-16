Гладков рассказал о разрушениях после взрыва дрона в белгородском селе

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Украинский дрон-камикадзе взорвался в белгородском селе Байцуры, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в частном доме повреждены крыша, входная группа и выбиты окна. Также пострадал один автомобиль, добавил глава региона.

После начала Россией военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. За это время погибли более 200 жителей региона, свыше 1,1 тыс. человек пострадали, отметил Гладков.

Около 2,5 тыс. жителей покинули свои дома из-за регулярных обстрелов и находятся в пунктах временного размещения как в регионе, так и в других городах — Воронеже, Ярославле, Туле и Владимире.