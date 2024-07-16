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Военная операция на Украине ,  
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Гладков назвал число жителей в пунктах временного размещения

Гладков: около 2,5 тыс. жителей Белгородской области живут в ПВР из-за обстрелов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Около 2,5 тыс. жителей Белгородской области находятся в пунктах временного размещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он отметил, что большинство из них — 1,5 тыс. человек — размещены в Белгородской области. «Остальные: Воронеж, Ярославль, Тула, Карачаево-Черкесия, Владимир», — добавил глава региона.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.

Накануне, 15 июля, Гладков поручил ограничить доступ в 14 населенных пунктов в районах, который регулярно попадают под обстрелы. Речь идет о Шебекинском и Грайворонском городских округах, а также Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах.

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Белгородская область ПВР Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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