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Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени в 2025 году

Вице-премьер Хуснуллин: трассу М-12 продлят до Тюмени в 2025 году
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Платную федеральную трассу М-12 «Восток» продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит агентство «РИА Новости».

«Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска», — отметил вице-премьер.

Хуснуллин совместно с президентом России Владимиром Путиным принял участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти на трассе М-11 «Нева».

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Трасса М-12

Трасса М-12 «Восток» открылась в декабре 2023 года. Ее общая протяженность составила свыше 800 км. Эта трасса является частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай.

27 мая «Автодор» ввел абонементы на проезд по ряду участков М-12, в числе которых Москва — Гусь-Хрустальный, Москва — Муром, Владимир — Муром и Канаш — аэропорт Казань. Как уточнили в «Автодоре», с абонементом экономия в пересчете на одну поездку составит от 15 до 20%.

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Марат Хуснуллин М-12 федеральная трасса Тюмень Екатеринбург
Марат Хуснуллин фото

Марат Хуснуллин

вице-премьер России
9 августа 1966 года
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