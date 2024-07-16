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Путин открыл последний участок трассы от Москвы до Петербурга

Путин открыл последний участок трассы М-11 от Москвы до Петербурга
Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 «Нева» на Lada Aura. Строительство дороги началось в 2010 году. Создание северного обхода Твери оценивали в 62 млрд руб.

Путин открыл последний участок трассы от Москвы до Петербурга
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Президент Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга — это северный обход Твери. Путин приехал на церемонию на Lada Aura.

Трасса является дублером М-10 «Россия», по новой трассе можно доехать от Москвы до Санкт-Петербурга за 6-6,5 ч. Протяженность М-11 составляет 684 км.

Несколько участков автомагистрали были открыты в 2014 году (15-58 км, 258-334 км), в 2017 году (208-258 км), в 2018 году (334 — 543, 58-97 км), в 2019 (97-149 км, 543-646 км, 646-684 км).

Обход Твери, который открыл Путин, — это участок 149-174 км.

Путин на новой «Ладе» приехал на открытие последнего участка трассы М-11
Общество

Инициатива по строительству трассы «Нева» была представлена в 2006 году, ее начали реализовывать в 2010-м и планировали завершить к чемпионату мира по футболу в 2018-м, который проходил в России. Путин дал старт движению по основной части М-11 в ноябре 2019 года.

На трассе М-11 Москва — Петербург летом откроют часть обхода Твери
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Сразу после этого действующий на тот момент губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил построить северный обход Твери. Этот проект оценили почти в 62 млрд руб., из которых 25,6 млрд руб. планировали заимствовать из Фонда национального состояния.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот проект дает дополнительную экономическую жизнь большому числу населенных пунктов и ряду регионов.

Согласно данным «Росавтодора», стоимость проезда по трассе «Нева» на легковом автомобиле составит порядка 3 тыс. руб., на грузовом и пассажирском — 4,2 тыс. — 4,6 тыс. руб., на крупногабаритном и автобусах — 5,7 тыс. — 6,5 тыс. руб.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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