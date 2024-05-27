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«Автодор» ввел абонементы на участках трассы М-12 «Восток»

«Автодор» ввел абонементы на семи участках трассы М-12 «Восток»
Абонементы ввели на семи участках трассы М-12 «Восток», в том числе Москва — Гусь-Хрустальный, Муром — Арзамас и Москва — Муром
Фото: Autonews.ru
Фото: Autonews.ru

«Автодор» ввел абонементы на проезд по некоторым участкам трассы М-12 «Восток», сообщается на сайте госкомпании.

Всего с 27 мая вводятся 7 абонементов на проезд на разных участках: Москва — Гусь-Хрустальный, Муром — Арзамас, Москва — Муром, Канаш — аэр. Казань, Владимир — Муром, Иннополис — аэр. Казань и Сергач — Шумерля.

Как заявили в компании, приобретение абонемента позволит сэкономить в пересчете на одну поездку от 15 до 20%.

Например, абонемент на проезд по маршруту Сергач — Шумерля на 20 поездок для автомобилей 1 тарифной группы обойдется в 4930 руб. и 8560 руб. для 2 категории, что на 20% ниже установленного тарифа.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Абонемент на проезд из Москвы в Муром на 20 поездок для 1 категории обойдется в 18 900 руб., 2 категории — 26 040 руб.

Трасса М-12 «Восток» официально открылась 21 декабря 2023 года. Ее общая протяженность составила более 800 км. Эта трасса является частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

Тарифы поездок по М-12 «Автодор» доступны на сайте госкомпании. К примеру, поездка от Москвы до Владимира  на легковом автомобиле стоит 1483 руб. При поездке от Владимира до Арзамаса заплатить придется 1422 руб. Проезд от Москвы до Казани на легковом автомобиле составляет 4948 руб.

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