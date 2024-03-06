Маршрут «Россия»: что даст продление трассы М-12 на восток

Трасса М-12 (Фото: ГК «Автодор»)

Как показывает мировой опыт, именно дорожное строительство способно стать драйвером развития многих сфер экономики. Это логично: если время в пути сокращается, а комфорт в поездке растет — увеличивается объем пассажирских перевозок, развивается автотуризм. Если грузы едут быстро, в точно прогнозируемое время — снижаются расходы компаний на логистику, оптимизируются бизнес-процессы. И, конечно, появляется мощный стимул для развития территорий. Регионы привлекают больше инвестиций, создаются новые предприятия и рабочие места.

Сейчас в России создается опорная сеть скоростных магистралей, охватывающих всю страну по направлениям «Север — Юг» и «Запад — Восток». Центром скоростного каркаса является Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД), которая связывает трассу М-11 «Нева» из Москвы в Санкт-Петербург с ключевой транспортной артерией юга России — М-4 «Дон», а также востока — М-12 «Восток».

После завершения строительства обхода Твери на М-11 уже летом 2024 года будет обеспечено бесшовное скоростное сообщение в направлении «Север — Юг». Это 2,4 тыс. км от Балтийского до Черного моря без единого светофора.

Вектор «Запад — Восток» формирует трасса М-12 «Восток» из Москвы в Казань. Это самая современная скоростная дорога в России, построенная по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Старт движению по всей протяженности М-12 до Казани дал Владимир Путин в декабре 2023 года. Однако позитивные эффекты от создания новой транспортной артерии ряд регионов начали ощущать еще раньше.

М-12 проходит по территории пяти субъектов Федерации: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Республик Чувашия и Татарстан. Альтернативная дорога — М-7 «Волга» — уже давно не справлялась с ежедневным трафиком. Это одна из старейших трасс в России. На значительной части пути М-7 проходит по территории населенных пунктов. Поэтому водителей в дороге неизбежно ждали светофоры, перекрестки и пешеходные «зебры». А вместе с тем — пробки и потеря времени в пути.

Речь о необходимости скоростной альтернативы трассе М-7 шла в течение последних десяти лет, но к активной фазе строительства перешли в 2021 году. Дорога должна была обеспечить возможность быстрой и безопасной отправки грузов в восточном направлении, связав Центральную Россию с Приволжьем и далее — с Уралом и Сибирью. При этом речь идет не только о внутрироссийских грузоперевозках, но и об экспортных направлениях — Казахстан, страны Средней Азии и Китай.

Крупномасштабный проект был реализован всего за три года. Для ускоренного строительства дорогу М-12 разбили на этапы, работы на которых шли одновременно, а движение запускали по мере готовности участков, не дожидаясь завершения работ на всей трассе.

Поэтому, например, транспортная доступность целого ряда городских округов Московской области значительно улучшилась еще в сентябре 2022 года, когда был открыт первый участок М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуево. Во Владимирской области приток инвестиций также зафиксировали еще до запуска движения до Казани — участки М-12 в этом регионе открыли в октябре—декабре 2022 года.

Важнейший эффект от М-12 — не только перераспределение транспортных потоков, но и повышение безопасности дорожного движения. По итогам реализации проекта М-12 ожидается снижение смертности и травматизма в коридоре трассы в три с половиной раза.

Что касается востребованности у пользователей, то она даже превзошла ожидания. На этапе запуска трассы от Москвы до Арзамаса в сентябре 2023 года предполагалось, что среднесуточная интенсивность составит порядка 15 тыс. автомобилей, в том числе на обходе Балашихи. Однако в реальности по этому участку проезжает в среднем 22 тыс. автомобилей в сутки, в пиковые дни — более 42 тыс. машин. А всего со дня открытия М-12 от Москвы до Казани водители совершили более 4 млн поездок по ней.

Речь не только о легковом трафике: после запуска движения до Казани ряд ретейлеров объявили о перенаправлении части грузоперевозок на новую трассу. Новый скоростной маршрут также дал импульс строительной и логистическим отраслям за счет повышения спроса инвесторов в регионах прохождения трассы. По прогнозу, грузопоток в этом направлении уже к 2030 году вырастет до 50 млн т в год.

Для всех регионов прохождения М-12 «Восток» — мощный импульс для раскрытия туристического потенциала. С открытием дороги поездка из Москвы до Владимира, Суздаля, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Казани стала занимать вдвое меньше времени. Теперь у регионов есть возможность развивать различные направления туризма — историческое, культурно-познавательное, гастрономическое, маршруты паломничества.

Даже путь из Москвы до Ульяновска, через который трасса не проходит, сократился на 120 км и занимает теперь около пяти часов. Это открывает для региона серьезные экономические перспективы.

Развитие транспортной инфраструктуры — мощнейший драйвер для экономики страны. По прогнозу, вклад в ВВП от строительства М-12 за 20 лет составит свыше 1,8 трлн руб.

Чтобы обеспечить устойчивое развитие, нельзя снижать темпы дорожного строительства. Реализация проекта М-12 не закончилась. Уже в этом году планируется запустить движение от Казани до Екатеринбурга, а далее и до Тюмени. Трасса станет основой транспортного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тыс. км. В зоне его притяжения окажутся 24 региона и более 64 млн жителей. Это совершенно новые возможности, оценить которые нам предстоит уже в недалеком будущем.