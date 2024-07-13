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«РИА Новости» узнали об обвинении захватчику заложников в СИЗО Ростова

«РИА Новости»: захватчик заложников в СИЗО Ростова обвиняется в участии в ИГИЛ

Захватчик заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Малик Гандалоев проходит по уголовному делу об участии в ИГ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в России), сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, по версии следствия, в 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом и еще одним знакомым, находясь в Астрахани, купили элементы для изготовления взрывного устройства. После этого они приехали в Ингушетию, где ушли в горы и записали там видео с присягой на верность амиру ИГИЛ. В феврале-марте 2023 года Гандалоев, его брат и их знакомый изготовили взрывное устройство, которое собирались использовать для выполнения заданий от организации. В конце марта того же года их задержали силовики.

Гандалоева обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 223.1 (изготовление взрывных устройств в составе группы по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

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СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

16 июня шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму. Преступников содержали в разных камерах, однако они готовились к захвату несколько месяцев. 

Источник РБК сообщил, что преступники были вооружены ножами и резиновыми дубинками и требовали предоставить им транспорт. Гандалоев, выбравшись из камеры, сумел ранить одного из силовиков заточкой.

В тот же день в районе оцепленной территории СИЗО послышались выстрелы. Спустя несколько минут ФСИН сообщила, что заложников освободили, они не пострадали, а преступников ликвидировали. СК возбудил дело по ст. 206 Уголовного кодекса — захват заложников.

Теги
Ростов-на-Дону ИГ ИГИЛ СИЗО
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