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К тушению двухдневного пожара в Коктебеле привлекли полк Росгвардии

Росгвардия: симферопольский полк подключился к тушению пожара в Коктебеле
Фото: RosgvardOfficial / Telegram
Фото: RosgvardOfficial / Telegram

Симферопольский полк Росгвардии присоединился к тушению пожара в Коктебеле, сообщила пресс-служба ведомства.

Участие в тушении приняли более 50 военнослужащих. «Росгвардейцы проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня», — уточнили в пресс-службе.

К тушению двухдневного пожара в Коктебеле привлекли полк Росгвардии
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15 июля в Крыму загорелась сухая трава. Поселок Коктебель находится на юго-востоке полуострова, в нем находится большое количество отелей, пансионатов и кафе для летнего отдыха.

Под Симферополем природный пожар охватил 5 га. В Севастополе на такой же площади удалось локализовать возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По состоянию на 16 июля площадь пожара составила 40 га, с вертолетов сбросили уже 60 т воды, сообщили в МЧС. Для тушения используют два Ми-8, пожар удалось локализовать.

При пожаре на базах отдыха под Новороссийском пострадали два человека
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С лесными пожарами столкнулись и жители Новороссийска в Краснодарском крае. Сначала загорелся лесной массив в районе хутора Дюрсо, затем огонь охватил территории нескольких комплексов для отдыха.

К утру 15 июля очаги пожаров на территории нескольких туристических баз удалось потушить, повреждения от огня получили 68 построек. К тушению привлекли два вертолета Ка-32 МЧС России, самолет Ил-76, более 320 специалистов и 84 единицы техники. Спасатели эвакуировали около 500 человек с турбаз, двое пострадали.

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Теги
Коктебель Росгвардия Крым лесной пожар пал травы
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