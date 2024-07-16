Росгвардия: симферопольский полк подключился к тушению пожара в Коктебеле

К тушению двухдневного пожара в Коктебеле привлекли полк Росгвардии

Фото: RosgvardOfficial / Telegram

Симферопольский полк Росгвардии присоединился к тушению пожара в Коктебеле, сообщила пресс-служба ведомства.

Участие в тушении приняли более 50 военнослужащих. «Росгвардейцы проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня», — уточнили в пресс-службе.

Video

15 июля в Крыму загорелась сухая трава. Поселок Коктебель находится на юго-востоке полуострова, в нем находится большое количество отелей, пансионатов и кафе для летнего отдыха.

Под Симферополем природный пожар охватил 5 га. В Севастополе на такой же площади удалось локализовать возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По состоянию на 16 июля площадь пожара составила 40 га, с вертолетов сбросили уже 60 т воды, сообщили в МЧС. Для тушения используют два Ми-8, пожар удалось локализовать.

С лесными пожарами столкнулись и жители Новороссийска в Краснодарском крае. Сначала загорелся лесной массив в районе хутора Дюрсо, затем огонь охватил территории нескольких комплексов для отдыха.

К утру 15 июля очаги пожаров на территории нескольких туристических баз удалось потушить, повреждения от огня получили 68 построек. К тушению привлекли два вертолета Ка-32 МЧС России, самолет Ил-76, более 320 специалистов и 84 единицы техники. Спасатели эвакуировали около 500 человек с турбаз, двое пострадали.