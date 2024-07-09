Над Ростовской областью сбили более 20 дронов

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Более 20 украинских дронов атаковали прошедшей ночью Ростовскую область, их сбили в том числе с помощью авиации, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«Были задействованы все возможные средства: работала авиация, зенитно-ракетные комплексы, установки радиоэлектронной борьбы, мобильные группы противодействия дронам», — написал губернатор.

По его словам, сейчас на подстанции разбираются с последствиями ЧС и оценивают полученные повреждения.

Массированная атака БПЛА началась в Ростовской области около двух часов ночи. В результате нее в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции, пожар ликвидировали в 6:08 на площади 60 кв. м.

Кроме того, по сообщению Голубева, противовоздушная оборона уничтожила и подавила средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона.