«Страна» сообщила о поджоге машины сотрудника военкомата в Одессе

Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Одессе неизвестные сожгли машину работника ТЦК по Приморскому району (территориальный центр комплектования, так на Украине называются военкоматы), сообщает издание «Страна.ua».

По данным издания, пожар произошел в поселке Котовского (микрорайон Одессы).

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Страна.ua», видно, как стоящий во дворе дома автомобиль полностью охвачен пламенем.

17 июня неизвестный напал на сотрудника военкомата в городе Яворов Львовской области Украины. Нападение произошло в тот момент, когда сотрудник военкомата сопровождал военнослужащего к месту прохождения военно-врачебной комиссии. Сотрудника ТЦК ударили тяжелым тупым предметом по голове. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Нападавшего задержали и арестовали.