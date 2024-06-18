В городе Яворов на западе Украины напали на сотрудника военкомата

Неизвестный напал на сотрудника военкомата в городе Яворов Львовской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в социальной сети Facebok (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

В ТЦК рассказали, что пострадавший — мужчина, ранее участвовавший в конфликте на стороне Украины. Военного перевели в военкомат Яворова после того, как он получил ранение.

Мужчина 17 июня сопровождал другого военнослужащего к месту прохождения военно-врачебной комиссии, когда на него напали на улице. Сотрудника ТЦК ударили тупым тяжелым тупым предметом по голове. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Нападавшего задержали и арестовали, уточнили в ТЦК.

На Украине с 24 февраля 2022 года действуют всеобщая мобилизация и военное положение, их регулярно продлевают. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

В середине июня сотрудники Киевского районного ТЦК Одессы задержали мужчину, который отказался предоставлять документы для проверки. Его привезли в ТЦК для уточнения данных. Обратно мужчину не выпустили, позднее ему стало плохо, писала «Страна».

На место по вызову прибыли медики, которых в военкомате заподозрили в попытке «помочь гражданину избежать военной службы». В областном ТЦК пояснили, что врачи настаивали на госпитализации мужчины, ссылаясь на диагноз, «ранее не подтвержденный врачами военно-врачебной комиссии».

По данным «Страны», сотрудники ТЦК заперли бригаду скорой помощи в здании и в течение четырех часов проверяли документы медиков. К военкомату приехали другие врачи и устроили акцию протеста. Медиков выпустили, однако после между ними и военными произошло несколько потасовок.

В ТЦК заявили, что врачи отказались предоставлять документы полиции, и их задержали для разбирательства. Драка была спровоцирована мирными жителями, которые прибыли к месту вместе с врачами, добавили в военкомате.