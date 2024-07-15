Генерал Попов будет находиться под домашним арестом в Москве

Иван Попов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов будет находиться под домашним арестом в квартире в районе «Сокольники» в Москве, передал корреспондент РБК из зала 235-го гарнизонного военного суда.

15 июля суд отпустил Иванова под домашний арест. Это было уже не первое ходатайство военного следствия о переводе задержанного.

Генерал возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала спецоперации на Украине. Его обвинили в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Расследование связано с хищением металлоконструкций на сумму свыше 105 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Генерал все отрицает, по его словам, у него «за душой ничего нет» и он «не вылезал из окопов».

В Кремле отказались комментировать высказывания генерала, Минобороны также не давало официальной оценки. В июне 2024 года Путин заявил, что российская 58-я армия «работает достойно».