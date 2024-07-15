Генерала Попова освободили из-под стражи в зале суда. Видео
Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который проходит по делу о мошенничестве, вышел из-под стражи после заседания 235-го гарнизонного военного суда, на котором его перевели под домашний арест.
Генерала обвиняют в причастности к хищению более 130 млн руб. при закупке металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Сам Попов говорил, что у него «за душой ничего нет» и он «не вылезал из окопов». Его задержали 21 мая, с тех пор он находился в СИЗО.
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