Король Великобритании Карл III написал Трампу письмо после покушения на него

Карл III отправил письмо Трампу после покушения на него

Карл III (Фото: Tim Rooke / Getty Images)

Король Великобритании Карл III отправил личное письмо экс-президенту США Дональду Трампу после покушения на него, сообщает The Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.

Послание было доставлено в воскресенье, 14 июля, через посольство Великобритании в Вашингтоне. Содержание переписки хранится в тайне, однако, как отмечает издание, письмо Карла III соответствовало разговору нового премьер-министра страны Кира Стармера с Трампом. Тогда Стармер осудил насилие, выразил соболезнования жертве стрельбы и пострадавшим и пожелал экс-президенту скорейшего выздоровления.

Покушение на Трампа было совершено на митинге в городе Батлер 13 июля. Стрельбу из винтовки открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. Одноэтажное здание, с которого стрелял Крукс, находилось примерно в 140 м от места, где на сцене выступал Трамп. Стрелок ранил двух человек помимо Трампа и убил одного — Кори Комператоре, ему было 50 лет. Бывшего президента Крукс ранил в правое ухо.

Трамп назвал работу Секретной службы США, которая защищала его, фантастической, а случившееся — «крайне сюрреалистическим опытом».