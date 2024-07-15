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Выборы президента США ,  
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Карл III отправил письмо Трампу после покушения на него

Король Великобритании Карл III написал Трампу письмо после покушения на него
Сюжет
Выборы президента США
Карл III
Карл III (Фото: Tim Rooke / Getty Images)

Король Великобритании Карл III отправил личное письмо экс-президенту США Дональду Трампу после покушения на него, сообщает The Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.

Послание было доставлено в воскресенье, 14 июля, через посольство Великобритании в Вашингтоне. Содержание переписки хранится в тайне, однако, как отмечает издание, письмо Карла III соответствовало разговору нового премьер-министра страны Кира Стармера с Трампом. Тогда Стармер осудил насилие, выразил соболезнования жертве стрельбы и пострадавшим и пожелал экс-президенту скорейшего выздоровления.

Экспертиза показала стрельбу из трех видов оружия при покушении на Трампа
Политика
Дональд Трамп (в центре)

Покушение на Трампа было совершено на митинге в городе Батлер 13 июля. Стрельбу из винтовки открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. Одноэтажное здание, с которого стрелял Крукс, находилось примерно в 140 м от места, где на сцене выступал Трамп. Стрелок ранил двух человек помимо Трампа и убил одного — Кори Комператоре, ему было 50 лет. Бывшего президента Крукс ранил в правое ухо.

Трамп назвал работу Секретной службы США, которая защищала его, фантастической, а случившееся — «крайне сюрреалистическим опытом».

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45-й президент США, предприниматель, политик
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