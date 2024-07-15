 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков отверг усиление охраны Путина после покушения на Трампа

Владимир Путин (в центре)
Владимир Путин (в центре) (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

В Кремле не считают необходимым усиливать обеспечение безопасности президента Владимира Путина после покушения на экс-президента США Дональда Трампа, попытки убийства премьера Словакии Роберта Фицо и заявлений главы ГУР Украины Кирилла Буданова.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности усиления мер безопасности на фоне последних событий.

Буданов рассказал о попытках покушения на Путина
Политика
Кирилл Буданов

«Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам и так усилена, вне зависимости от упомянутых вами происшествий. Можем лишь повторить, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне», — сказал Песков.

По его словам, в этом направлении «делается все, что необходимо делать». При этом, уточнил пресс-секретарь, спецслужбы учитывают повышение «напряженности в целом».

13 июля глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о нескольких попытках убить Путина. По его словам, все они оказались неудачными. 

В этот же день, 13 июля, в городе Батлер в Пенсильвании произошло покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время его выступления на митинге. Политика ранили в правое ухо, среди зрителей погиб один человек. 20-летнего стрелка Томаса Мэттью Крукса ликвидировали на месте.

14 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил нападение на свою персону с нападением на Трампа. На Фицо совершили покушение 15 мая. В него несколько раз выстрелили после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. Премьер получил ранения в грудь, живот и руку, после чего Фицо перенес две операции.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков покушение Безопасность спецслужбы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Покушение на Трампа. Главное
Политика
Покушение на Роберта Фицо решили переквалифицировать в теракт
Политика
Песков ответил на вопрос о послании Путина Трампу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Развожаев сообщил о крупном пожаре в Севастополе Общество, 13:13
Хлам, тараканы и неадекватные цены: какое жилье сдать сложнее всего Недвижимость, 13:13
Суд заочно приговорил журналистку Машу Гессен к 8 годам по делу о фейках Политика, 13:10
Томас Мюллер попрощался со сборной Германии Спорт, 13:07
«Клиент ждет скидку»: какие персональные акции в ретейле приносят прибыль Pro, 13:06
В Амурской области ввели денежные выплаты за данные о пьяных водителях Общество, 12:59
Маск обвинил в покушении на Трампа Секретную службу США Политика, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лежавшие 12 лет биткоины перевели на новый кошелек с прибылью в $60 млн Крипто, 12:48
Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жителям приграничных сел Политика, 12:46
На премии российским призерам Игр БРИКС выделили более ₽274 млн Спорт, 12:45
Какой подвох может ждать при проверке компании на благонадежность Pro, 12:42
SCMP сообщила о просьбе Польши к Китаю надавить на Минск из-за мигрантов Политика, 12:40
Как в Испании отпраздновали победу на Евро-2024. Фоторепортаж Спорт, 12:38
Сырский выехал проверить 59-ю мотопехотную бригаду из-за больших потерь Политика, 12:32