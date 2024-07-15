Песков отверг усиление охраны Путина после покушения на Трампа

Владимир Путин (в центре) (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

В Кремле не считают необходимым усиливать обеспечение безопасности президента Владимира Путина после покушения на экс-президента США Дональда Трампа, попытки убийства премьера Словакии Роберта Фицо и заявлений главы ГУР Украины Кирилла Буданова.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности усиления мер безопасности на фоне последних событий.

«Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам и так усилена, вне зависимости от упомянутых вами происшествий. Можем лишь повторить, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне», — сказал Песков.

По его словам, в этом направлении «делается все, что необходимо делать». При этом, уточнил пресс-секретарь, спецслужбы учитывают повышение «напряженности в целом».

13 июля глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о нескольких попытках убить Путина. По его словам, все они оказались неудачными.

В этот же день, 13 июля, в городе Батлер в Пенсильвании произошло покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время его выступления на митинге. Политика ранили в правое ухо, среди зрителей погиб один человек. 20-летнего стрелка Томаса Мэттью Крукса ликвидировали на месте.

14 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил нападение на свою персону с нападением на Трампа. На Фицо совершили покушение 15 мая. В него несколько раз выстрелили после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. Премьер получил ранения в грудь, живот и руку, после чего Фицо перенес две операции.