Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки дронов
Украинские дроны атаковали два поселка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В поселке Октябрьском в результате удара БПЛА ранения получили два человека, поврежден автомобиль.
«В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма», — написал Гладков.
Пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 2 в областном центре.
В поселке Политотдельский беспилотник сбросил два взрывных устройства рядом с социальным объектом. Устройства не сработали, однако находившихся в здании людей эвакуировали.
После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников.
14 июля несколько жителей региона получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. В Новой Таволжанке при обстреле пострадали три человека. Дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль рядом с городом Шебекино, водитель получил осколочные ранения. В Октябрьском в результате обстрела пострадали четыре человека, в том числе девятимесячный мальчик.
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