Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки дронов

Фото: Vvgladkov / Telegram

Украинские дроны атаковали два поселка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В поселке Октябрьском в результате удара БПЛА ранения получили два человека, поврежден автомобиль.

«В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма», — написал Гладков.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 2 в областном центре.

В поселке Политотдельский беспилотник сбросил два взрывных устройства рядом с социальным объектом. Устройства не сработали, однако находившихся в здании людей эвакуировали.

После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников.

14 июля несколько жителей региона получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. В Новой Таволжанке при обстреле пострадали три человека. Дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль рядом с городом Шебекино, водитель получил осколочные ранения. В Октябрьском в результате обстрела пострадали четыре человека, в том числе девятимесячный мальчик.