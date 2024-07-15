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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки дронов

Глава Белгородской области Гладков: в результате атаки БПЛА пострадали двое
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Украинские дроны атаковали два поселка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В поселке Октябрьском в результате удара БПЛА ранения получили два человека, поврежден автомобиль.

«В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма», — написал Гладков.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 2 в областном центре.

В поселке Политотдельский беспилотник сбросил два взрывных устройства рядом с социальным объектом. Устройства не сработали, однако находившихся в здании людей эвакуировали.

При обстреле поселка в Белгородской области пострадал младенец
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников.

14 июля несколько жителей региона получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. В Новой Таволжанке при обстреле пострадали три человека. Дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль рядом с городом Шебекино, водитель получил осколочные ранения. В Октябрьском в результате обстрела пострадали четыре человека, в том числе девятимесячный мальчик.

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Вячеслав Гладков Военная операция на Украине беспилотники Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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