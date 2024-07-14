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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об одном пострадавшем после атаки ВСУ на Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Украинские военные атаковали дронами и артиллерией несколько населенных пунктов в Белгородской области, один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Атаке подверглось Шебекино и два села в округе. «На участке объездной дороги неподалеку от города Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель», — написал Гладков в телеграм-канале. Он уточнил, что мужчина получил осколочные ранения ноги и правого предплечья, ему оказали помощь на месте.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Зиборовка, где в результате был поврежден один частный дом. Украинский беспилотник взорвался в селе Муром, там загорелась крыша дома.

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Белгородский губернатор также рассказал об атаках на Грайворонский городской округ. По его словам, в селе Безымено дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом, еще несколько беспилотников сбросили взрывчатку на другие дома, один из них сгорел. Одно частное домовладение повреждено после атаки дрона в селе Новостроевка-Первая.

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. Накануне, 13 июля, Гладков сообщил, что после украинских атак в больницах находятся 52 жителя региона.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино Грайворон ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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