Гладков сообщил об одном пострадавшем после атаки ВСУ на Шебекино

Фото: vvgladkov / Telegram

Украинские военные атаковали дронами и артиллерией несколько населенных пунктов в Белгородской области, один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Атаке подверглось Шебекино и два села в округе. «На участке объездной дороги неподалеку от города Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель», — написал Гладков в телеграм-канале. Он уточнил, что мужчина получил осколочные ранения ноги и правого предплечья, ему оказали помощь на месте.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Зиборовка, где в результате был поврежден один частный дом. Украинский беспилотник взорвался в селе Муром, там загорелась крыша дома.

Белгородский губернатор также рассказал об атаках на Грайворонский городской округ. По его словам, в селе Безымено дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом, еще несколько беспилотников сбросили взрывчатку на другие дома, один из них сгорел. Одно частное домовладение повреждено после атаки дрона в селе Новостроевка-Первая.

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. Накануне, 13 июля, Гладков сообщил, что после украинских атак в больницах находятся 52 жителя региона.