Три жителя Новой Таволжанки получили ранения после обстрела ВСУ
Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка, в результате чего пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина», — написал Гладков. По его словам, один мужчина получил ранение грудной клетки, у второго мужчины — осколочное ранение мягких тканей живота, у женщины — осколочное ранение в области лопатки. Всех троих госпитализировали.
Кроме того, после обстрела были повреждены три частных дома, один из них полностью разрушен вследствие прямого прилета. Также две машины получили повреждения, добавил губернатор.
В прошлый раз Новая Таволжанка подверглась атаке со стороны украинских сил в пятницу, 12 июля. Был ранен охранник производственного предприятия. Мужчину в тяжелом состоянии с осколочными проникающими ранениями грудной клетки доставили в больницу. Также на территории предприятия сгорела хозпостройка и была повреждена линия электропередачи.
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