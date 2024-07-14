При обстреле поселка в Белгородской области пострадал младенец

Гладков: при обстреле поселка Октябрьский из РСЗО ранены три взрослых и младенец

Фото: vvgladkov / Telegram

ВСУ обстреляли поселок Октябрьский в Белгородском районе, в результате пострадали четыре человека, в том числе 9-месячный мальчик, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Две женщины и мужчина получили взрывные травмы и баротравмы, их госпитализировали в городскую больницу Белгорода. У ребенка минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу.

При обстреле повреждения получили 17 частных домов, один дом разрушен, у еще одного разрушена одна из стен. В двухквартирном доме повреждена крыша, в трех многоэтажках и в здании промышленного предприятия выбило стекла.

Как сообщил Гладков, поселок обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Под обстрел ВСУ в Белгородской области также попало Шебекино. Предварительно, там никто не пострадал, сообщил Гладков. Повреждения получили четыре многоквартирных дома и семь частных. Осколками повреждены восемь автомобилей, а также линия газоснабжения.