Водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Хабаровском крае
В Хабаровском крае водитель мини-трактора погиб в результате столкновения с грузовым поездом, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Авария произошла на станции Красицкий.
«От полученных травм на месте происшествия скончался водитель мини-трактора», — говорится в сообщении СК.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят доследственную проверку по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По информации регионального управления Госавтоинспекции, авария произошла в результате грубого нарушения ПДД со стороны водителя трактора.
«45-летний водитель мотоблока <...> выехал на регулируемый неохраняемый железнодорожный переезд при работающей световой и звуковой сигнализации, где столкнулся с грузовым поездом», — говорится в сообщении.
Дальневосточная железная дорога уточнила, что машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, сообщают «РИА Новости». Задержек пассажирских поездов в этом направлении не было, уточнили в филиале РЖД.
В конце июня на Северной железной дороге в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск. В результате происшествия пострадали более 40 человек, трое погибли.
В РЖД предположили, что причиной аварии могло стать повреждение железнодорожного полотна из-за дождя. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
На месте схода вагонов на перегоне Инта — Угольный уложили новые пути. К 28 июня движение по участку полностью восстановили.
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