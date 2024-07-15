СК: водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Хабаровском крае

Водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае водитель мини-трактора погиб в результате столкновения с грузовым поездом, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Авария произошла на станции Красицкий.

«От полученных травм на месте происшествия скончался водитель мини-трактора», — говорится в сообщении СК.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят доследственную проверку по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По информации регионального управления Госавтоинспекции, авария произошла в результате грубого нарушения ПДД со стороны водителя трактора.

«45-летний водитель мотоблока <...> выехал на регулируемый неохраняемый железнодорожный переезд при работающей световой и звуковой сигнализации, где столкнулся с грузовым поездом», — говорится в сообщении.

Дальневосточная железная дорога уточнила, что машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, сообщают «РИА Новости». Задержек пассажирских поездов в этом направлении не было, уточнили в филиале РЖД.

В конце июня на Северной железной дороге в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск. В результате происшествия пострадали более 40 человек, трое погибли.

В РЖД предположили, что причиной аварии могло стать повреждение железнодорожного полотна из-за дождя. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

На месте схода вагонов на перегоне Инта — Угольный уложили новые пути. К 28 июня движение по участку полностью восстановили.