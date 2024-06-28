На месте схода поезда в Коми восстановили движение

Движение по участку Инта-1 — Угольный в Коми, который был поврежден из-за схода вагонов с рельсов, полностью восстановили, сообщила пресс-служба РЖД.

«В 3:42 мск 28 июня открыто движение поездов по второму пути перегона Инта-1 — Угольный Северной железной дороги», — говорится в публикации.

Все задержанные в результате аварии поезда вводятся в график, добавили в пресс-службе. Ранее в РЖД сообщили, что с задержками следуют три поезда.

Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на Северной железной дороге в Коми вечером 26 июня. В результате происшествия пострадали более 40 человек, еще трое погибли.

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, что до места происшествия тяжело добраться из-за отсутствия дороги, так как там тайга и болота. Очевидцы рассказали, что им пришлось спасаться самостоятельно.

В РЖД допустили, что причиной аварии могло стать повреждение железнодорожного полотна из-за дождя. Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта — ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.