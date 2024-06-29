 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Коми простились с погибшими при сходе поезда с рельсов

В Коми прошло прощание с погибшими при сходе поезда с рельсов пассажирами

В городе Инта Республики Коми состоялось прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута — Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов. Об этом сообщила администрация города в телеграм-канале.

«Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города», — сказано в сообщении.

Прощание проходило на площади Ленина и на городском вокзале.

На месте схода вагонов в Коми начали укладку нового пути
Общество

Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на Северной железной дороге в Коми вечером 26 июня. В результате происшествия пострадали более 40 человек, трое погибли.

В РЖД допустили, что причиной аварии могло стать повреждение железнодорожного полотна из-за дождя. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

На месте схода вагонов на перегоне Инта — Угольный, уложили новые пути. К утру 28 июня движение по участку полностью восстановили.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
прощание похороны Республика Коми сход с рельсов пассажирский поезд
Материалы по теме
В МЧС сообщили о завершении поисковых работ на месте схода поезда в Коми
Общество
На месте схода вагонов в Коми начали укладку нового пути
Общество
Пешком по шпалам: как спасали людей из сошедшего с рельсов поезда в Коми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Черниговскую ТЭЦ на Украине остановили из-за пожара Общество, 23:41
Германия забила пенальти после отмененного гола. Что происходит на Евро Спорт, 23:35
Матч Германии возобновили после остановки из-за молнии Спорт, 23:09
Кеннеди-младший заявил об укреплении экономики России благодаря санкциям Политика, 23:09
Глава МИД Польши призвал «заново научиться играть» в эскалацию Политика, 23:08
Матч Германии и Дании в 1/8 финала Евро прерван из-за грозы⁠ Спорт, 22:47
В Коми простились с погибшими при сходе поезда с рельсов Общество, 22:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Байден назвал «движимого местью» Трампа реальной угрозой для США Политика, 22:26
Умерла мать короля Марокко Мухаммеда VI Политика, 22:23
Новак Джокович заявил о готовности побороться за победу на Уимблдоне Спорт, 22:05
Германия — Дания. Онлайн 1/8 финала Евро-2024 Спорт, 21:56
Минобороны сообщило об ударе «Искандер-М» по месту разгрузки эшелона ВСУ Политика, 21:42
МВД Сербии назвало терактом нападение у посольства Израиля в Белграде Политика, 21:38
Нашедший помощь для военных на свалке ростовчанин сообщил о деле на себя Общество, 21:37