В Коми прошло прощание с погибшими при сходе поезда с рельсов пассажирами

В Коми простились с погибшими при сходе поезда с рельсов

В городе Инта Республики Коми состоялось прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута — Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов. Об этом сообщила администрация города в телеграм-канале.

«Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города», — сказано в сообщении.

Прощание проходило на площади Ленина и на городском вокзале.

Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на Северной железной дороге в Коми вечером 26 июня. В результате происшествия пострадали более 40 человек, трое погибли.

В РЖД допустили, что причиной аварии могло стать повреждение железнодорожного полотна из-за дождя. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

На месте схода вагонов на перегоне Инта — Угольный, уложили новые пути. К утру 28 июня движение по участку полностью восстановили.