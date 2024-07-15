 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Еще два вертолета и самолет направят на тушение пожара под Новороссийском

Два вертолета К-32 и самолет Ил-76 прибудут утром для тушения пожара под Новороссийском, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Ранее в тушении принимали участие вертолеты Ка-32 и Ми-8, последний прекратил работу из-за сильного ветра. Авиация выполнила 19 сбросов воды, уточнили в оперштабе. 

Пожар под Новороссийском сжег здания на базе отдыха
Общество
Фото:МЧС России / РИА Новости

Пожар у хутора Дюрсо под Новороссийском начался днем 14 июля. По последним данным, огонь охватил 62 га. Сначала загорелись лес и трава, затем огонь перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Из них эвакуировали свыше 500 человек.

МЧС сообщило об одном пострадавшем — это охранник одной из баз отдыха. Следователи завели уголовное дело по статьям об уничтожении и повреждении лесных насаждений — ст. 261 Уголовного кодекса.

Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео

Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной

В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео

Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности

Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК

Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России

Трамп выступил с заявлением после покушения

Кадры с Трампом сразу после стрельбы

Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет

Покушение на Трампа попало на видео

Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов
Теги
Пожар Краснодарский край МЧС
Материалы по теме
Пожар под Новороссийском сжег здания на базе отдыха
Общество
Для тушения пожара под Новороссийском направили дополнительные силы
Общество
При пожаре под Новороссийском пострадал охранник базы отдыха
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
ХАМАС заявил о новых условиях Нетаньяху по перемирию Политика, 02:27
Как в России число МФО может упасть ниже 1 тыс. Инфографика Финансы, 02:21
В Сомали пятеро погибли при взрыве у кафе, где показывали Евро-2024 Общество, 02:20
Тренер сборной Англии отказался говорить об отставке после финала Евро Спорт, 02:11
В Одессе прогремел взрыв Политика, 01:57
«Англии не хватило смелости». Эксперты объяснили победу Испании на Евро Спорт, 01:54
Еще два вертолета и самолет направят на тушение пожара под Новороссийском Общество, 01:50
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Ямаль назвал победу на Евро лучшим подарком на день рождения Спорт, 01:46
Над Брянской областью сбили шесть беспилотников Политика, 01:45
Дело о мошенничестве экс-замглавы Минсельхоза Бажанова поступило в суд Политика, 01:25
Карл III обратился к сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Спорт, 01:21
Полиция еще до митинга Трампа сочла поведение стрелка подозрительным Политика, 01:16
Тренер сборной Англии признал превосходство Испании на Евро Спорт, 01:05
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов Политика, 00:50