Еще два вертолета и самолет направят на тушение пожара под Новороссийском

Два вертолета К-32 и самолет Ил-76 прибудут утром для тушения пожара под Новороссийском, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Ранее в тушении принимали участие вертолеты Ка-32 и Ми-8, последний прекратил работу из-за сильного ветра. Авиация выполнила 19 сбросов воды, уточнили в оперштабе.

Пожар у хутора Дюрсо под Новороссийском начался днем 14 июля. По последним данным, огонь охватил 62 га. Сначала загорелись лес и трава, затем огонь перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Из них эвакуировали свыше 500 человек.

МЧС сообщило об одном пострадавшем — это охранник одной из баз отдыха. Следователи завели уголовное дело по статьям об уничтожении и повреждении лесных насаждений — ст. 261 Уголовного кодекса.