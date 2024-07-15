В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он также объявил об угрозе атаки дронов в Становлянском муниципальном округе, расположенном на западе области.
Ранее ночью опасность атаки беспилотников объявили в Курской и Белгородской областях.
Липецкая область неоднократно подвергалась атакам дронов. В частности, 30 июня силы противовоздушной обороны сбили девять беспилотников над промышленной зоной в Липецке. Никто не пострадал, добавил Артамонов. Обломок сбитого дрона упал на крышу жилого дома в частном секторе.
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