В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он также объявил об угрозе атаки дронов в Становлянском муниципальном округе, расположенном на западе области.

Ранее ночью опасность атаки беспилотников объявили в Курской и Белгородской областях.

Липецкая область неоднократно подвергалась атакам дронов. В частности, 30 июня силы противовоздушной обороны сбили девять беспилотников над промышленной зоной в Липецке. Никто не пострадал, добавил Артамонов. Обломок сбитого дрона упал на крышу жилого дома в частном секторе.