ОАЭ осудили покушение на Трампа

Дональд Трамп (Фото: Jeff Swensen / Getty Images)

Объединенные Арабские Эмираты осуждают покушение на экс-президента США Дональда Трампа, следует из заявления МИД ОАЭ.

«ОАЭ решительно осудили стрельбу в бывшего президента США Дональда Трампа, которая привела к его ранению, а также к гибели одного человека и ранению других людей, и выразили свое искреннее сочувствие в связи с этим трагическим инцидентом», — говорится в публикации.

МИД страны заявил о солидарности ОАЭ с Трампом и его семьей, а также правительством и народом США. В ведомстве пожелали экс-президенту и пострадавшим полного и скорейшего выздоровления и принесли соболезнования семье погибшего при стрельбе.

«ОАЭ выражают свое категорическое осуждение подобных преступных и экстремистских действий и свое постоянное неприятие всех форм насилия», — подчеркнули в министерстве.

13 июля во время выступления Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании началась стрельба, экс-президент получил ранение в ухо. Еще два человека пострадали, один был убит.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, его мотивы неясны. Крукс жил в Пенсильвании в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец. Его застрелили снайперы Секретной службы.

Нападение на Трампа осудили президент США Джо Байден, бывшие американские лидеры Билл Клинтон и Барак Обама, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, лидер КНР Си Цзиньпин и другие.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что покушение спровоцировала атмосфера, которую администрация действующего президента США создала в ходе политической борьбы вокруг Трампа. У президента России Владимира Путина нет планов звонить экс-президенту в связи с покушением, добавил Песков.