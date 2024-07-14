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Выборы президента США ,  
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Маск призвал главу Секретной службы к отставке после покушения на Трампа

Маск призвал руководство Секретной службы к отставке после покушения на Трампа
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Выборы президента США

Руководство Секретной службы США должно уйти в отставку после покушения на экс-президента Дональда Трампа, написал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х (ранее Twitter).

Так он отреагировал на слова правого активиста, бывшего офицера американской разведки Джека Пособец. Тот ранее опубликовал пост, в котором задался вопросом: «Как снайперу с полным комплектом оружия позволили забраться на крышу, ближайшую к кандидату в президенты».

«Крайняя некомпетентность или это было сделано намеренно. В любом случае, руководство Секретной службы должно уйти в отставку», — ответил Маск.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, экс-президент получил ранение в ухо. Еще двое человек были ранены, один убит.

Маск призвал главу Секретной службы к отставке после покушения на Трампа
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Нападавшего застрелили снайперы Секретной службы. По данным ФБР, это 20-летний Томас Мэттью Крукс, его мотивы неясны. Крукс жил в Пенсильвании в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец.

Предварительно, стрельба велась с крыши промышленного здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, на которой выступал Трамп. По словам источника Associated Press, на месте обнаружили винтовку типа AR.

Покушение на Трампа. Главное
Политика
Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

Секретная служба США занимается охраной бывших и действующих американских лидеров, а также кандидатов в президенты страны. Ведомство возглавляет Кимберли Читл.

Ранее комитет палаты представителей американского конгресса по надзору и подотчетности назначил на 22 июля слушания по расследованию покушения на Трампа. Читл пригласили на совещание. Глава комитета Джеймс Комер отметил, что «нельзя переоценить отвагу» сотрудников Секретной службы, защищавших Трампа. По его словам, они, «вероятно, предотвратили гибель большего числа людей».

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Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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