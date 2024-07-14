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В Белоруссии рассказали об охране границы с Украиной после отвода войск

Погранкомитет Белоруссии: границу с Украиной будут охранять в усиленном режиме

Пограничники на белорусско-украинской границе будут нести службу в усиленном режиме, заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов. Об этом сообщает агентство БелТА.

«По решению президента Беларуси Александра Лукашенко, исходя из выводов и оценки обстановки, пограничники продолжают выполнять задачи в усиленном режиме пограничной службы», — заявил Молостов после совещания по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении.

Обстановка на южной части границы остается сложной из-за боевых действий на украинской территории, подчеркнул глава пограничного комитета. Вблизи границы с украинской стороны растет количество минно-взрывных заграждений. Кроме того, в этом районе украинские военные ведут разведку, в том числе с помощью БПЛА, добавил Молостов.

Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной
Политика
Александр Лукашенко

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об активизации Вооруженных сил Украины на границах со страной. Тогда он объявил, что пограничников перевели на усиленную охрану границы, а силы специальных операций «перекрыли направление вероятного движения противника». Также на позиции были выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер».

13 июля белорусский президент приказал отвести войска от границы с Украиной. По его словам, напряженности на белорусско-украинской границе больше нет. Лукашенко добавил, что обсудит дальнейшие действия с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что «надо быстрее договариваться». По его словам, на Украине «нормальных людей достаточно, особенно среди военных», а Москва готова сесть за стол переговоров.

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Белоруссия Украина граница
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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