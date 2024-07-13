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Отара Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра

Телеведущего Отара Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра
Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили выписали из медцентра им. Блохина, он находится дома. Об этом «ТВ Центру» сообщил его продюсер Виктор Ладненко.

Дома Кушанашвили проведет несколько недель, после чего ему должны провести две операции и курс химиотерапии, отмечает телеграм-канал Shot.

РБК обратился за комментарием к другу телеведущего, обозревателю и музыкальному критику Владимиру Полупанову.

Отар Кушанашвили опубликовал фото после двух операций
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Отар&nbsp;Кушанашвили

Отару Кушанашвили 54 года. В июне 2024 года он попал в реанимацию. По данным Shot, журналисту диагностировали острую непроходимость кишечника, цирроз печени и панкреатит. Его родственница опровергла информацию о раке и циррозе печени у телеведущего. Его помощник в разговоре с РБК заявил, что не может подтвердить информацию о циррозе печени у Кушанашвили. Позже телеведущему провели две операции, а затем перевели в обычную палату.

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Отар Кушанашвили

журналист, телеведущий
22 июня 1970 года
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