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Общество ,  
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Журналиста Отара Кушанашвили положили в реанимацию

Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию, диагноз ему пока не поставлен, заявил РБК его помощник.

«Нет диагноза пока. Человек в реанимации сейчас находится», — сказал он. Собеседник РБК добавил, что не может подтвердить информацию о циррозе печени у Кушанашвили.

«Ему надо сначала провести необходимые мероприятия, а потом уже будет диагностика и скажут конкретный диагноз. Пока конкретного диагноза врачи не говорят. Все, что есть, это предварительно», — рассказал помощник.

Журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали с болями в сердце
Общество
Фото:Сергей Виноградов / ТАСС

По информации телеграм-канала SHOT, предварительно Кушанашвили диагностированы острая непроходимость кишечника, цирроз печени и панкреатит. Также есть проблемы с сердцем после перенесенного инсульта.

В ноябре 2023 года РЕН ТВ сообщил о госпитализации Кушанашвили из ресторана в центре Москвы. Телеграм-канал SHOT тогда написал, что журналисту стало трудно дышать и медики оказывали ему помощь прямо в ресторане. Канал показал видео, как Кушанашвили увозят на скорой, и уточнил, что у журналиста произошел инфаркт.

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Персоны
Отар Кушанашвили госпитализация реанимация
Отар Кушанашвили фото

Отар Кушанашвили

журналист, телеведущий
22 июня 1970 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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