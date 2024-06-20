Журналиста Отара Кушанашвили положили в реанимацию

Отар Кушанашвили (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию, диагноз ему пока не поставлен, заявил РБК его помощник.

«Нет диагноза пока. Человек в реанимации сейчас находится», — сказал он. Собеседник РБК добавил, что не может подтвердить информацию о циррозе печени у Кушанашвили.

«Ему надо сначала провести необходимые мероприятия, а потом уже будет диагностика и скажут конкретный диагноз. Пока конкретного диагноза врачи не говорят. Все, что есть, это предварительно», — рассказал помощник.

По информации телеграм-канала SHOT, предварительно Кушанашвили диагностированы острая непроходимость кишечника, цирроз печени и панкреатит. Также есть проблемы с сердцем после перенесенного инсульта.

В ноябре 2023 года РЕН ТВ сообщил о госпитализации Кушанашвили из ресторана в центре Москвы. Телеграм-канал SHOT тогда написал, что журналисту стало трудно дышать и медики оказывали ему помощь прямо в ресторане. Канал показал видео, как Кушанашвили увозят на скорой, и уточнил, что у журналиста произошел инфаркт.