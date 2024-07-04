Отар Кушанашвили опубликовал фото после двух операций

Отар Кушанашвили (Фото: kakovo_otar / Telegram)

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили впервые выложил фото из больницы после двух операций, публикацию он сделал в своем телеграм-канале.

На снимке журналист улыбается и сжимает руку в кулак. «729-я за 3 дня капельница под песню «Ну впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна...» — подписал Кушанашвили фотографию.

Отар Кушанашвили — журналист, музыкальный критик, телеведущий. Ему 54 года. В 1993 году он стал штатным корреспондентом газеты «Новый взгляд», специализировался на интервью с представителями шоу-бизнеса.

В июне 2024 года Кушанашвили попал в реанимацию. Состояние журналиста оценивали как тяжелое. Телеграм-канал SHOT писал, что у Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника, цирроз печени и панкреатит. Информацию о раке и циррозе печени у телеведущего опровергла его родственница. Позже журналисту провели две операции, а затем перевели его в обычную палату.