Кушанашвили перевели из реанимации в обычную палату
Журналиста Отара Кушанашвили перевели из реанимацию в отдельную палату, сообщил его друг, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.
Кушанашвили сделали две операции, рассказал обозреватель.
«Предстоит еще одна операция. Но ее будут делать уже в другом медучреждении», — сообщил Полупанов.
По его словам, следующие пять дней телеведущий проведет в больнице в подмосковном Красногорске. Врачи заявили о риске летального исхода для журналиста без своевременной госпитализации, отметил Полупанов.
20 июня Кушанашвили попал в реанимацию. Его племянница рассказала RT, что состояние журналиста оценивали как тяжелое. Телеграм-канал SHOT писал, что у Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника, цирроз печени и панкреатит. Родственница Кушанашвили опровергла сообщения о раке и циррозе печени у телеведущего.
Осенью 2023 года Кушанашвили стало плохо в ресторане в центре Москвы, его госпитализировали. Телеграм-канал Mash сообщил, что его увезли в реанимацию с инфарктом миокарда. Команда телеведущего никаких диагнозов не подтверждала.
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