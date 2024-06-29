Кушанашвили перевели из реанимации в обычную палату

Журналиста Отара Кушанашвили перевели из реанимацию в отдельную палату, сообщил его друг, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

Кушанашвили сделали две операции, рассказал обозреватель.

«Предстоит еще одна операция. Но ее будут делать уже в другом медучреждении», — сообщил Полупанов.

По его словам, следующие пять дней телеведущий проведет в больнице в подмосковном Красногорске. Врачи заявили о риске летального исхода для журналиста без своевременной госпитализации, отметил Полупанов.

20 июня Кушанашвили попал в реанимацию. Его племянница рассказала RT, что состояние журналиста оценивали как тяжелое. Телеграм-канал SHOT писал, что у Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника, цирроз печени и панкреатит. Родственница Кушанашвили опровергла сообщения о раке и циррозе печени у телеведущего.

Осенью 2023 года Кушанашвили стало плохо в ресторане в центре Москвы, его госпитализировали. Телеграм-канал Mash сообщил, что его увезли в реанимацию с инфарктом миокарда. Команда телеведущего никаких диагнозов не подтверждала.