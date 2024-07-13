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В Харьковской области вновь прогремели взрывы, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

Ранее он рассказал, что взрывы были слышны в селе Буды, находящемся в 25 км от Харькова. В результате 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

После повторных взрывов погиб один местный житель, еще несколько человек пострадали, уточнил Синегубов.

Также 13 июля взрывы прогремели в Одессе и Днепре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.