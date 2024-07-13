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В Днепре прозвучал взрыв, передают «Зеркало недели» и «Суспiльне». Подробности не приводятся.

Тревога по всей территории Украины была объявлена в 11:20 мск. Спустя полчаса в большинстве регионов ее отменили, однако в Днепропетровской области объявили вновь в 12:00. Спустя 20 минут украинские СМИ начали сообщать о взрывах в столице региона.

Ранее этим утром «Суспiльне» также сообщало о взрывах в Харькове.

Последний раз о взрывах в Днепре «Суспiльне» и «РБК Украина» сообщали в ночь на 9 июля. Тогда в Днепропетровской области также объявляли воздушную тревогу, она действовала 50 минут.

До этого серии взрывов прозвучали в Днепре 3 июля. Тогда на территории региона тоже действовала воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.