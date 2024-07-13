В Одессе прогремели взрывы

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В Одессе и Харьковской области прозвучали несколько взрывов, сообщают украинское издание «Страна.ua», «Зеркало недели» и 24 канал.

«Одесса и Одесский район, пребывайте, пожалуйста, в укрытиях до отбоя!» — призвал глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале. За день 13 июля в регионе трижды объявляли воздушную тревогу.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что подверглось атаке село Буды, находящееся в Харьковском районе. По его словам, 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В субботу, 13 июля, ведомство отчиталось о поражении завода по производству взрывчатых веществ для ВСУ, а также двух полевых складов боеприпасов на запорожском направлении.