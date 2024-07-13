Глава Полтавской области объяснил взрывы техническими работами

Филипп Пронин (Фото: poltavskaOVA / Telegram)

На территории Полтавы, Зенькова, Диканьки, Великой Рублевки, Михайловского, Новоселовки Полтавской области 13 июля проводятся «технические взрывные работы», заявил глава полтавской администрации Филипп Пронин. Он призвал сохранять спокойствие при звуках взрывов.

О том, что в Полтавской области ночью в 0:45 мск звучали взрывы, сообщал телеканал ТСН.

Накануне вечером в Харькове прогремели взрывы. По данным «Суспiльне», взрывы также раздались в Херсоне.

Херсонская область вошла в состав России вместе с ЛНР, ДНР и Запорожской областью по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года. Россия контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.

Пронин 9 июля писал о попадании в промышленный объект в Полтавской области. О взрыве в Полтаве «РБК Украина» и «Суспiльне» сообщали и 2 июля. Тогда в Полтавской области и других регионах страны звучали сигналы воздушной тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.