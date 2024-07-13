Глава Полтавской области объяснил взрывы техническими работами
На территории Полтавы, Зенькова, Диканьки, Великой Рублевки, Михайловского, Новоселовки Полтавской области 13 июля проводятся «технические взрывные работы», заявил глава полтавской администрации Филипп Пронин. Он призвал сохранять спокойствие при звуках взрывов.
О том, что в Полтавской области ночью в 0:45 мск звучали взрывы, сообщал телеканал ТСН.
Накануне вечером в Харькове прогремели взрывы. По данным «Суспiльне», взрывы также раздались в Херсоне.
Херсонская область вошла в состав России вместе с ЛНР, ДНР и Запорожской областью по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года. Россия контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.
Пронин 9 июля писал о попадании в промышленный объект в Полтавской области. О взрыве в Полтаве «РБК Украина» и «Суспiльне» сообщали и 2 июля. Тогда в Полтавской области и других регионах страны звучали сигналы воздушной тревоги.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.