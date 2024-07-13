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Общество ,  
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Трое детей пострадали при взрыве газа в Подмосковье

Семья из пяти человек пострадала при взрыве газа в деревне под Ступино
Фото: mosoblproc / Telegram
Фото: mosoblproc / Telegram

В частном доме недалеко от подмосковного Ступино произошел взрыв бытового газа, в результате чего пострадала семья из пяти человек, включая троих детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

ЧП произошло утром 13 июля в деревне Савино городского округа Ступино. В реанимацию доставили пять человек, в том числе троих детей 2017, 2020 и 2023 годов рождения. Все пятеро получили термические ожоги тела разной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности — ч. 1 ст. 118 УК (максимальное наказание — лишение свободы на срок до одного года).

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2 июля в многоквартирном жилом доме на юго-западе Стерлитамака произошел взрыв газа. В результате погибла женщина, еще семь человек, в том числе двое детей и двое сотрудников газовой службы, пострадали. По данным башкирской прокуратуры, взрыв произошел при проведении ремонтных работ газового оборудования. СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — ч. 2 ст. 238 УК.

Теги
Московская область Ступино взрыв газа Следственный комитет
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