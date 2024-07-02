В Стерлитамаке человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Фото: Администрация Стерлитамака

Взрыв бытового газа произошел на втором этаже многоквартирного в жилого дома на юго-западе Стерлитамака (Республика Башкортостан), погиб один человек, еще семеро, в том числе двое детей, пострадали. Об этом сообщает администрация города в телеграм-канале.

«На месте происшествия создан оперативный штаб <...>. Работают все экстренные службы города: аварийно-спасательные службы, три единицы пожарной техники и три единицы скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.