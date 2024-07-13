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Общество ,  
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Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Псковской области

Фото: MV_007_Pskov / Telegram
Фото: MV_007_Pskov / Telegram
Фото: MV_007_Pskov / Telegram
Фото: MV_007_Pskov / Telegram
Фото: MV_007_Pskov / Telegram
Фото: MV_007_Pskov / Telegram
Фото: MV_007_Pskov / Telegram
Фото: MV_007_Pskov / Telegram
Фото: MV_007_Pskov / Telegram

В городе Опочка на юго-западе Псковской области при взрыве бытового газа пострадали два человека, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

Пострадавших госпитализировали, погибших, по данным главы региона, нет. Повреждены три квартиры и два автомобиля. Жители дома покинули здание. Возникший после взрыва пожар потушили в течение 15 минут.

По словам Ведерникова, дом не подключен к центральной газовой сети, поэтому, вероятно, взорвался баллонный газ. Губернатор заявил, что в ближайшее время на место приедут специалисты, которые оценят состояние дома.

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В начале июля в результате неосторожного обращения с бытовым газом взрыв произошел в жилом доме в Стерлитамаке (Республика Башкортостан). Погиб один человек, семеро пострадали. Как позже уточнили в башкирской прокуратуре, взрыв произошел при проведении ремонтных работ газового оборудования. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Также во время работ по замене газопровода в 2023 году произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке в городе Канске Красноярского края. Тогда за медицинской помощью обратились 11 человек, семеро были госпитализированы. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда).

Теги
взрыв газовый баллон Псковская область Михаил Ведерников
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