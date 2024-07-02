СК завел дело о небезопасных услугах после взрыва газа в доме в Стерлитамаке

СК завел дело после взрыва газа в многоэтажке в Стерлитамаке

Video

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после взрыва газа в многоквартирном доме в Стерлитамаке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело завели по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Взрыв на втором этаже дома № 150 по улице Артема в Стерлитамаке прозвучал днем 2 июля. По данным прокуратуры, это произошло во время ремонта газового оборудования: специалисты выясняли причину утечки. В результате погибла женщина, еще семь человек, в том числе двое детей и двое сотрудников газовой службы, пострадали. Всех раненых госпитализировали.

Кроме того, в квартирах ударной волной выбило окна и двери, был поврежден вход в подъезд. На месте развернули оперативный штаб во главе с мэром города Рустемом Газизовым. Для пострадавших создали пункты питания и временного размещения.