Два человека погибли в ДТП после отказа тормозов у автобуса в Турции

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Автобус с туристами попал в ДТП в городе Акьяка в районе Ула турецкой провинции Мугла, в результате которого погибли два человека, передает агентство IHA. Аварию зафиксировала камера автомобиля.

Автобус с местными жителями, которые поехали на тур одного дня, врезался в три припаркованных автомобиля и смог остановиться только после удара об стену дома. Как пишет IHA, предположительно, причиной аварии стал отказ тормозов. Об этом же сообщает Ahaber.

Четыре человека, застрявших в автобусе после аварии, были спасены пожарными бригадами муниципалитета Муглы, которые за короткое время добрались до места происшествия, пишет Ahaber. После этого раненых передали медикам. Всего в результате ДТП ранения получили 32 человека.

3 июля автобус с туристами, которых везли в аэропорт Антальи, врезался в бетонный столб. Всего в автобусе находился 21 человек, из них 16 россиян, четверо белорусов и водитель. Пострадавших доставили в ближайшие больницы, однако тяжелораненый водитель вскоре скончался.

В середине января в районе Айдынчык на юго-востоке Турции пассажирский автобус, который ехал из Антальи, по неизвестной причине перевернулся после столкновения с барьерами на выезде из туннеля. В результате аварии погибли девять человек, еще 30 получили ранения.