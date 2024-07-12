Три человека погибли в ДТП на пункте взимания платы в Ростовской области

В Ростовской области в результате ДТП погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции (ГАИ) в своем телеграм-канале.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и двое пассажиров автомобиля «Лада Гранта», один из которых несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

По данным ГАИ, авария произошла накануне в 21.20 на 803 км автодороги М-4 «Дон» на пункте взимания платы. Один из водителей не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся автомобилем, который продолжил движение по инерции и спровоцировал столкновения с еще тремя машинами.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В тот же день в Архангельске шесть человек пострадали из-за лобового столкновения двух пассажирских автобусов. Оно произошло из-за выезда одного из водителей на полосу встречного движения.