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Общество ,  
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Три человека погибли в ДТП на пункте взимания платы в Ростовской области

В Ростовской области в результате ДТП погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции (ГАИ) в своем телеграм-канале.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и двое пассажиров автомобиля «Лада Гранта», один из которых несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

По данным ГАИ, авария произошла накануне в 21.20 на 803 км автодороги М-4 «Дон» на пункте взимания платы. Один из водителей не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся автомобилем, который продолжил движение по инерции и спровоцировал столкновения с еще тремя машинами.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото:СК РФ

В тот же день в Архангельске шесть человек пострадали из-за лобового столкновения двух пассажирских автобусов. Оно произошло из-за выезда одного из водителей на полосу встречного движения.

Теги
ДТП ДТП с автобусом Ростовская область Госавтоинспекция
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