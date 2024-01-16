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В ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек

Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции, еще 30 пострадали

Девять человек погибли, еще 30 получили ранения в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции, сообщает телеканал TRT Haber.

В районе Айдынчык города Мерсин пассажирский автобус, следовавший из Антальи, по неизвестной причине перевернулся после столкновения с барьерами на выезде из туннеля. Пострадавших госпитализировали. Мэр Мерсина Али Хамза Пехливан, полицейские и пожарные приехали на место происшествия.

По словам Пехливана, в автобусе ехали 40 пассажиров. Водитель потерял управление на выезде из туннеля, автобус упал в кювет. 

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Фото:МЧС России по Ивановской области

12 января в Нижегородской области 11 человек пострадали после столкновения автобуса и фуры, один человек погиб — водитель фуры. Девятерых человек госпитализировали, в основном ранения получили пассажиры автобуса — граждане Таджикистана.

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Турция ДТП погибшие Автобус
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