SSJ100 приземлился в Минводах после сообщения о неисправности

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс А46168 Нижневартовск — Минеральные Воды сел в аэропорту назначения, посадка прошла в штатном режиме, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Ранее о том, что самолет Sukhoi Superjet 100 готовится к «аварийной посадке» в аэропорту назначения из-за отказа генератора у воздушного судна, написал телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.

В Южной транспортной прокуратуре объяснили РБК, что об экстренной посадке объявили «в целях предупреждения негативных возможных последствий». «Самолет приземлился благополучно в пункте назначения, где и должен был приземлиться. Были приняты меры предосторожности», — заявили в ведомстве.

Накануне днем в Московской области потерпел крушение Sukhoi Superjet 100, его эксплуатантом была компания «Газпром авиа». Самолет пропал с радаров, когда он после ремонта в рамках перегоночного рейса вылетел с аэродрома Третьяково в Луховицах (Московская область) во Внуково. Перед этим он успел подать сигнал бедствия.

Воздушное судно упало в лесу под Коломной около деревни Большое Карасево, в результате аварии погибли трое членов экипажа — два пилота и штурман, уточнял глава Коломны Александр Гречищев. Пассажиров на борту не было. На земле никто не пострадал.