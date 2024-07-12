Глава Росавиации заявил, что Superjet выполнял полет согласно плану

Телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на слова замглавы Росавиации Добрякова писал, что самолет выполнял перелет без разрешения. Superjet вылетел после ремонта с аэродрома Третьяково в Луховицах во Внуково и разбился

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Упавший в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet 100 выполнял полет в соответствии с планом, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, его слова приводит представитель ведомства Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Воздушное судно осуществляло перелет в соответствии с принятым планом полетов, в соответствии с поступившей заявкой, одобренной оперативными органами Единой системы организации воздушного движения, по маршруту аэродром Луховицы — аэродром Внуково», — пояснил Ядров.

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Ранее телеграм-канал «Авиаторщина» опубликовал фрагмент видеоконференции с участием замруководителя Росавиации Андрея Добрякова. На записи чиновник говорит, что самолет летел без разрешения.

Superjet вылетел после ремонта с аэродрома Третьяково в подмосковных Луховицах во Внуково. Он упал в лесу около деревни Большое Карасево, на земле никто не пострадал, рассказал глава Коломны Александр Гречищев. На борту самолет находились три члена экипажа, все они погибли.

«Авиаторщина» отмечает, что Третьяково нет в государственном реестре аэродромов гражданской авиации на сайте Росавиации. Он является аэродромом экспериментальной авиации.

Луховицкий авиационный завод имени Воронина входит в структуру ОАК госкорпорации «Ростех». Специализируется на техобслуживании и ремонте гражданских и военных воздушных судов. В 2024 году на заводе начались испытания построенного там опытного образца турбовинтового Ил-114-300. Разбившийся Superjet был выпущен в 2014 году, с 2015-го эксплуатировался компанией «Газпром авиа». Последний рейс с пассажирами лайнер выполнил 3 мая, а затем был отправлен на ремонт.

Как рассказали РБК в Объединенной авиастроительной корпорация (ОАК), силовики пришли на завод, где ремонтировали упавший самолет, они собирают информацию о воздушном судне и работах, которые были проведены.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Mash пишет, что одной из основных версий крушения Superjet является некачественная сборка во время ремонта, из-за чего при наборе высоты лайнер разогнался до вертикальных 40 м/c при норме в 12-15 м/c. Из-за перегрузки экипаж мог потерять сознание в первые пять минут полета, а оба двигателя — отказать. ТАСС среди версий называл попадание птиц в двигатели и отказ одного из двигателей. Оба «черных ящика» Superjet были обнаружены.