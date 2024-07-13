ФСБ нашла в ДНР украинский схрон с американским и шведским оружием

Фото: TRO_DPR / Telegram

В Авдеевке Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружила схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении. Об этом сообщила пресс-служба Штаба обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Во время осмотра схрона были обнаружены два гранатомета: Socrat шведского производства и M72A6 американского производства, а также 29 выстрелов ПГ-9.

Авдеевка расположена в 10 км к северу от Донецка. Интенсивные бои за город шли с октября 2023 года. Экс-глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту о взятии Авдеевки под контроль российскими войсками 17 февраля.

В ДНР неоднократно находили тайники с иностранным оружием и боеприпасами.

В конце мая 2024 года саперы из подразделения группировки российских войск «Центр» обнаружили в Авдеевке в подвале частного дома замаскированный тайник. В нем были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-миллиметровые осколочные мины и немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.

В том же месяце сотрудники ФСБ и военной контрразведки обнаружили в пригороде Авдеевки заминированный схрон с ПТРК FGM-148 Javelin американского производства, ручными противотанковыми гранатометами РПГ Sakrat производства Швеции. Также обнаружили почти 30 осколочных гранатометных выстрелов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета и 800 патронов калибра 7,62.