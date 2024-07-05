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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ нашла схрон украинских диверсантов на юге ДНР

ФСБ обнаружила в ДНР заминированный оружейный схрон украинских диверсантов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

На юге ДНР сотрудники ФСБ обнаружили заминированный схрон диверсантов Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В Володарском районе обнаружен заминированный схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими диверсионными группами», — уточнили в ФСБ. Как добавили в пресс-службе, схрон заготовили в 2022 году для последующего «проведения террористических актов на территории республики».

Изъятые взрывные устройства уничтожили на специализированном полигоне, заключили в ФСБ.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

27 июня сотрудники спецслужбы обнаружили в Мариуполе схрон со взрывными устройствами и взрывными веществами, оставленный украинскими военными в 2022 году. Его заготовили с той же целью, что и склад в Володарском районе.

Схрон содержал шесть штук кумулятивных зарядов, 18 кг пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатометных выстрелов, девять ручных гранат и комплектующие для инициации взрыва.

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Теги
ФСБ ДНР Украина ВСУ диверсанты
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