В Полтаве прозвучал взрыв

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В Полтаве, на северо-востоке Украины, прозвучал взрыв, передают «РБК-Украина» и «Суспiльне».

По данным изданий, звук взрыва раздался около 13:38 мск. На тот момент в Полтавской области и других регионах страны звучали сигналы воздушной тревоги.

Глава областной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

По информации сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, этот режим также объявлен в Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской и Одесской областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.