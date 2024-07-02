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Военная операция на Украине ,  
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В Полтаве прозвучал взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В Полтаве, на северо-востоке Украины, прозвучал взрыв, передают «РБК-Украина» и «Суспiльне».

По данным изданий, звук взрыва раздался около 13:38 мск. На тот момент в Полтавской области и других регионах страны звучали сигналы воздушной тревоги.

Глава областной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

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Фото:Rob Stothard / Getty Images

По информации сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, этот режим также объявлен в Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской и Одесской областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина Полтава Полтавская область взрыв Военная операция на Украине
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