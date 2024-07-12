 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Харькове прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове раздались взрывы, сообщают «Суспільне» и «24-й канал». В Харьковской области с 21:25 мск действует воздушная тревога.

«Суспільне» пишет о двух сериях взрывов: первая раздалась около 22:10 мск за пределами Харькова, вторая — в 22:17 мск в самом городе. Местные власти пока не комментировали эту информацию.

В Одесской области сообщили о взрыве и ракетной опасности
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

По данным издания, взрывы также раздались в Херсоне.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Украина Харьков Херсонская область Херсон
Материалы по теме
На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Политика
В Одесской области сообщили о взрыве и ракетной опасности
Политика
«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Ровно
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 17:49
Крымский мост закрыли для движения автомобилей на 40 минут Политика, 23:31
США вслед за переносом учений приостановили помощь Грузии Политика, 23:28
Глава Росавиации заявил, что Superjet выполнял полет согласно плану Политика, 23:16
Греция отказалась признать причастность к ударам ATACMS по Севастополю Политика, 23:05
Российские военные сообщили об опасном маневре MQ-9 Reaper рядом с Су-35 Политика, 22:50
Место крушения Superjet засняли с вертолета. Видео Общество, 22:46
Гладков ответил женщине, назвавшей раздачу огнетушителей издевательством Политика, 22:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Харькове прогремели взрывы Политика, 22:37
В Прикарпатье запретили десятки туристических маршрутов Политика, 22:33
Что такое НДФЛ: расчет, тарифы, сроки уплаты Инвестиции, 22:33
Bloomberg связал задержку поставок F-16 Украине с языковым барьером Политика, 22:17
Джокович второй раз подряд сыграет с Алькарасом в финале Уимблдона Спорт, 22:01
Медведев заявил, что не перешел черту в конфликте с судьей на Уимблдоне Спорт, 21:56
Глава Росавиации сообщил об обнаружении черных ящиков упавшего Superjet Общество, 21:54