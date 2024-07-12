В Харькове прогремели взрывы

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В Харькове раздались взрывы, сообщают «Суспільне» и «24-й канал». В Харьковской области с 21:25 мск действует воздушная тревога.

«Суспільне» пишет о двух сериях взрывов: первая раздалась около 22:10 мск за пределами Харькова, вторая — в 22:17 мск в самом городе. Местные власти пока не комментировали эту информацию.

По данным издания, взрывы также раздались в Херсоне.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.